Россиянам раскрыли секрет, как продлить молодость без дорогих процедур

— Программа старения в человеческом организме запускается в среднем в 28−30 лет. Но то, насколько активно будет идти увядание, зависит от многих условий. По сравнению с прошлым у нас сейчас практически идеальные «условия содержания». Мы не страдаем от голода, не замерзаем, высоко развита гигиена. Нет тяжелого физического труда. Медицина сделала огромный скачок вперед, — отметила врач.