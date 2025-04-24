Россиянам раскрыли секрет, как продлить молодость без дорогих процедур

Одни в 50 выглядят и чувствуют себя на 35, а другие — наоборот. Главврач Института долголетия с клиникой превентивной медицины при Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского Инна Решетова рассказала KP.RU, как сохранить здоровье и замедлить старение.
— Программа старения в человеческом организме запускается в среднем в 28−30 лет. Но то, насколько активно будет идти увядание, зависит от многих условий. По сравнению с прошлым у нас сейчас практически идеальные «условия содержания». Мы не страдаем от голода, не замерзаем, высоко развита гигиена. Нет тяжелого физического труда. Медицина сделала огромный скачок вперед, — отметила врач.
Эксперт подчеркнула, чтобы замедлить старение, важно как можно раньше начать заботиться о себе. Речь не об уколах красоты, а о регулярной физической активности, качественном сне, сбалансированном питании и внимании к своему здоровью. Еще один мощный инструмент — превентивная медицина.
— За два года терапии возраст определенных клеток можно обратить вспять на 5−10 лет. Мы проводили исследования, в ходе которых пациентам корректировали различные нарушения работы организма, восполняли диагностированный дефицит аминокислот, витаминов, микроэлементов и т. п. В начале и по окончании курса смотрели биологический возраст, — добавила Решетова.