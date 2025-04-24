Празднование 9 Мая в Красноярске начнется с обращения Юрия Левитана

«Все красноярцы, которые придут 9 Мая на площадь перед зданием администрации, смогут услышать то самое сообщение, прозвучавшее на всю страну голосом Победы, голосом Юрия Левитана. Это же сообщение мы будем транслировать в городе за несколько минут до торжественного прохождения колонны. Оно прозвучит в нескольких районах. Нам очень хочется, чтобы каждый красноярец почувствовал радость Победы, которую испытали наши бабушки и дедушки в тот день», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.