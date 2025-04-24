Празднование 9 Мая в Красноярске начнется с обращения Юрия Левитана

Как рассказали в мэрии, в этот день жителей и гостей города ждет множество различных акций и мероприятий, которые пройдут во всех районах краевого центра.
Начнется празднование 9 Мая с того, что в 8:45 часов на главных городских часах возле мэрии прозвучит объявление Юрия Левитана об окончании Великой Отечественной войны. А красноярские артисты представят стилизованную реконструкцию момента, когда горожане узнали самую важную новость. Завершится мероприятие торжественным поднятием флага города.
«Все красноярцы, которые придут 9 Мая на площадь перед зданием администрации, смогут услышать то самое сообщение, прозвучавшее на всю страну голосом Победы, голосом Юрия Левитана. Это же сообщение мы будем транслировать в городе за несколько минут до торжественного прохождения колонны. Оно прозвучит в нескольких районах. Нам очень хочется, чтобы каждый красноярец почувствовал радость Победы, которую испытали наши бабушки и дедушки в тот день», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
В 10 часов на площади музея «Мемориал Победы» состоится церемония возложения цветов. В 12 часов на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» начнется торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур и вузов. Участие в нем примут более 2000 человек.
«Впервые красноярцы увидят прохождение бойцов специальной военной операции. Также впервые пройдут ребята “Движения первых”. А прохождение военной техники откроет легендарный танк Т-34», — добавила Евгения Юрьева.
В 13:30 от стелы «Красноярск — город трудовой доблести» начнется шествие «Бессмертного полка». Участие в акции можно принять и в режиме онлайн, подробная информация доступна на официальном сайте.
«Также одной из главных площадок станет Театральная площадь, впервые трансляция будет организована на большом экране: в 12 часов можно будет увидеть прохождение подразделений в Красноярске, а в 14 часов — Парад Победы в Москве. После этого начнется праздничный концерт. А в 22:00 горожан ждет большой салют», — рассказали в мэрии.
Подробную программу основных мероприятий празднования Дня Победы в Красноярске можно посмотреть на сайте администрации.