Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут приведены в порядок и восстановлены, лесопользователи в регионе получат поддержку, заявил в интервью РИА Новости руководитель Рослесхоза Иван Советников.
«Как только у нас появится полный доступ, мы проведем обследование этих территорий. Нам сейчас нужно понять этапность, объем средств и сроки. Никаких нет сомнений, что все леса в Курской области будут приведены в полный порядок и восстановлены», — сказал Советников.
Он отметил, что в Курской области есть лесопользователи, которые пострадали от боевых действий, поскольку не могли ввести хозяйство на части территории.
«Первая задача, какую мы видим для себя, — поддержать наших лесопользователей. Мы сейчас прорабатываем вопрос освободить их от арендной платы на период, пока они не могут пользоваться этим лесом. Следующая задача, более глобальная — привести лес в порядок. Это разминирование, уборка техники, завалов и далее — лесовосстановление, эту задачу мы ставим себе на ближайшие годы», — добавил глава ведомства.