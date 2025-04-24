Леса в Курской области, пострадавшие от боевых действий, восстановят

«Первая задача, какую мы видим для себя, — поддержать наших лесопользователей. Мы сейчас прорабатываем вопрос освободить их от арендной платы на период, пока они не могут пользоваться этим лесом. Следующая задача, более глобальная — привести лес в порядок. Это разминирование, уборка техники, завалов и далее — лесовосстановление, эту задачу мы ставим себе на ближайшие годы», — добавил глава ведомства.