Известная телесваха Роза Сябитова откровенно рассказала о размере своей пенсии

— Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу — откладываю. Мне об этом еще в свое время моя бабушка говорила: «О своей пенсии думай с момента получения первой зарплаты. Рассчитывай только на собственные силы. И складывай яйца по разным корзинам», — поделилась Сябитова.