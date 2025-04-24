Известная телесваха Роза Сябитова откровенно рассказала о размере своей пенсии

Пенсия самой известной телесвахи Розы Сябитовой составляет всего 18 тысяч рублей. Но звезда не переживает из-за этого, поскольку давно выработала собственную стратегию финансовой безопасности. Об этом телеведущая рассказала в беседе с KP.RU.
— Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу — откладываю. Мне об этом еще в свое время моя бабушка говорила: «О своей пенсии думай с момента получения первой зарплаты. Рассчитывай только на собственные силы. И складывай яйца по разным корзинам», — поделилась Сябитова.
Она также уверена, что настоящие «инвестиции» — это ее дети. Она воспитала двоих замечательных детей с хорошим образованием. По ее словам, они и будут «подмогой на старости лет».
Кроме того, Сябитова всегда инвестировала в бизнес и недвижимость, обеспечив себе комфортное будущее. В ее доме есть тренажерный зал с библиотекой, спа-салон и гостевые дома — настоящий уголок силы, который она построила для себя и своей семьи.
— В этом году на мой день рождения дети спрашивают: «Мам, что тебе купить?» И мне было так приятно осознавать, что у меня, слава богу, все есть, — отметила знаменитость.