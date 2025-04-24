Александр Маршал о своей пенсии: «Как на 16 тысяч прожить? Вот и работаем»

— У меня пенсия 16 тысяч рублей, а была — 12. Она уходит на какие-то домашние нужды. К счастью, силы есть — работаю. Но я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить. Вот и работаем, — поделился Маршал в беседе с KP.RU.