Александр Маршал о своей пенсии: «Как на 16 тысяч прожить? Вот и работаем»

Известный певец и исполнитель хита «Белый пепел» Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии. Несмотря на десятилетия на сцене и внушительный творческий путь, 67-летний артист не смог накопить миллионы.
— У меня пенсия 16 тысяч рублей, а была — 12. Она уходит на какие-то домашние нужды. К счастью, силы есть — работаю. Но я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить. Вот и работаем, — поделился Маршал в беседе с KP.RU.
Певец с ностальгией вспоминает советские времена, когда можно было чувствовать себя увереннее на пенсии без постоянной занятости. Сейчас же, по его словам, приходится трудиться без перерыва.
— Тогда можно было лежать на диване и все равно получать фиксированную ставку. Но мы же все хотели капитализма, вот и приходится теперь много работать и откладывать на старость, чтобы на будущее у тебя был задел, — заявил певец.
Напомним, Маршал — не единственный из артистов, кто сегодня открыто говорит о пособии по старости. Так, пенсия известной телесвахи Розы Сябитовой оказалась 18 тысяч рублей.