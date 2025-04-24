«С одной пенсией жили бы очень туго»: Вдову Караченцова выручают арендаторы

— Это помогает моей семье держаться на плаву, летать на отдых в Болгарию и Дубай. А иначе мы жили бы очень туго. Если бы у меня была пенсия в 150 тысяч рублей, то, конечно, хватало бы. А так живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает, — добавила актриса.