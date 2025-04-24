«С одной пенсией жили бы очень туго»: Вдову Караченцова выручают арендаторы

Людмила Поргина — вдова легендарного актера Николая Караченцова — рассказала о размере своей пенсии. Несмотря на скромные выплаты, 76-летней актрисе удается держаться на плаву благодаря арендаторам.
— Она у меня стандартная — около 30 тысяч рублей. Но меня выручает доплата в 30 тысяч за звание заслуженной артистки РФ. Ну и плюс у нас с сыном есть небольшой семейный бизнес. Когда Коля (Николай Караченцов. — Ред.) заболел, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков отдал нам помещение в 400 метров в центре столицы, — объяснила KP.RU Людмила Андреевна.
Помещение в центре Москвы, которое семья сначала арендовала, а потом выкупила, теперь приносит стабильный доход. Именно эти деньги позволяют вдове путешествовать и не переживать о базовых нуждах. Без такой поддержки, признается Поргина, все было бы гораздо сложнее.
— Это помогает моей семье держаться на плаву, летать на отдых в Болгарию и Дубай. А иначе мы жили бы очень туго. Если бы у меня была пенсия в 150 тысяч рублей, то, конечно, хватало бы. А так живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает, — добавила актриса.
Напомним, Николай Караченцов скончался в 2018 году. Он ушел из жизни всего за день до своего 74-летия.