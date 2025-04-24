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Ударение в слове «звонит» изменится, заявили в Институте Виноградова

Филолог Каленчук: ударение в слове «звонит» будет падать на первый слог.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог, движения в эту сторону произношения уже начались, рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«Сюжет с ударением на слово “звонит”. Почему сейчас налево и направо говорят “звОнит”, а не “звонИт”? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом (“звОнит” — ред.) будущее, потому что все глаголы на “ить” последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала Каленчук.

По ее словам, движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, но идет медленно.

«Оно уже меняется у нас на глазах. Это не случайность. Что тогда делать со словами “варит”, “солит”, “дружит” и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове “звонит” изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — заключила собеседница агентства.