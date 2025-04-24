Ударение в слове «звонит» изменится, заявили в Институте Виноградова

«Сюжет с ударением на слово “звонит”. Почему сейчас налево и направо говорят “звОнит”, а не “звонИт”? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом (“звОнит” — ред.) будущее, потому что все глаголы на “ить” последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала Каленчук.