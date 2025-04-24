«Параллели очевидны»: на Западе сравнили ситуацию на Украине с судьбой нацистской Германии

Дональд Трамп, между тем, раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что о Крыме нужно было думать 11 лет назад. Сейчас ситуация на Украине, по словам Дональда Трампа, плачевна. Теперь Зеленский может либо заключить мир, либо потерять всю страну.