Крым, по мирному плану, представленному хозяином Белого дома Дональдом Трампом, будет закреплен за Россией. Восток Украины так же останется за Москвой. Это напоминает раздел нацисткой Германии, отметил журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире YouTube.
Он объяснил, что обязательства в отношении Крымского полуострова близки к ситуации с восточными территориями ФРГ.
«Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — заявил Ульрих Райтц.
Дональд Трамп, между тем, раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что о Крыме нужно было думать 11 лет назад. Сейчас ситуация на Украине, по словам Дональда Трампа, плачевна. Теперь Зеленский может либо заключить мир, либо потерять всю страну.