Сёла Лесозаводска отрезаны от грузовых перевозок и экстренных служб из-за разбитых дорог

Изначально в публикациях было указано, что речь о селе Ильмовка. Жители Ильмовки в комментариях рассказывают, что эта история, в общем-то, применима и к их населенному пункту, который тоже отрезан от мира из-за разбитой дороги. («В данный момент в село Ильмовка вообще не попасть, только на вертолете, ну или пешком протопать 13 км по лесу!» — сообщает, например, местная жительница Юлия в телеграм-канале «Лесозаводск. Новости»).