Сёла Лесозаводска отрезаны от грузовых перевозок и экстренных служб из-за разбитых дорог

В прошлый четверг, 17 апреля 2025 года, в разбитой грунтовой дороге увяз мусоровоз, и информацию о ненадлежащем состоянии проезжей части довели до администрации муниципалитета. После инцидента с мусоровозом по дороге не рискнул ехать водитель пожарной машины, и к месту возгорания в ночь с 22 на 23 апреля команда пошла пешком.
По состоянию на вечер 23 апреля 2025 года, судя по публикациям в социальных сетях, дорога остаётся в непреодолимом состоянии. Жители пишут, что от дорожно-транспортной сети муниципалитета фактически отрезаны улицы Совхозная и Закарпатская, а также сельское кладбище. Непреодолимость дороги даже для пожарных машин тоже беспокоит жителей Полевого, так как пожароопасный сезон ещё не завершился.
К утру 24 апреля представители Первого ТОС (территориального общественного самоуправления) своими силами выровняли дорогу по улице Ивановской в преддверии Родительского дня, чтобы люди смогли проехать к кладбищу. Реагирования от администрации Лесозаводского округа до сих пор нет.
Изначально в публикациях было указано, что речь о селе Ильмовка. Жители Ильмовки в комментариях рассказывают, что эта история, в общем-то, применима и к их населенному пункту, который тоже отрезан от мира из-за разбитой дороги. («В данный момент в село Ильмовка вообще не попасть, только на вертолете, ну или пешком протопать 13 км по лесу!» — сообщает, например, местная жительница Юлия в телеграм-канале «Лесозаводск. Новости»).
Дорогу в Ильмовке разбила как раз спецтехника, задействованная при прокладке ЛЭП. Жители села остались без медицинской помощи и без продовольственного обеспечения.