Юрист предупредил о жестком наказании за осквернение георгиевской ленточки

Георгиевская ленточка приравнена к символам воинской славы России.
За публичное осквернение георгиевской ленточки россияне могут получить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.
«Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уже уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа до 5 миллионов рублей», — заявил Хаминский РИА Новости. Если юридическое лицо будет в каком-либо виде осквернять георгиевскую ленточку, то он на него будет составлено административное дело, по которому следует штраф от трех до пяти миллионов рублей.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов, что связано с ростом числа подобных инцидентов с февраля 2022 года. Документ предусматривает введение уголовной ответственности и крупных штрафов за действия, направленные против символов воинской славы, чтобы усилить защиту памятных мест и символики.