Юрист предупредил о жестком наказании за осквернение георгиевской ленточки

«Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уже уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа до 5 миллионов рублей», — заявил Хаминский РИА Новости. Если юридическое лицо будет в каком-либо виде осквернять георгиевскую ленточку, то он на него будет составлено административное дело, по которому следует штраф от трех до пяти миллионов рублей.