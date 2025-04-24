От заморозков до +34: Казахстан ждет контрастная погода 24 апреля

В четверг, 24 апреля, в Казахстане ожидается переменчивая погода: местами пройдут осадки, в том числе дожди с грозами, в ночное время возможны заморозки. Температура воздуха в большинстве регионов продолжит повышаться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.