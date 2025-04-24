От заморозков до +34: Казахстан ждет контрастная погода 24 апреля

Астана — переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, возможны заморозки до −1, днем +18…+20.
Алматы — переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +20…+22.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +25…+27.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +25…+27.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +20…+22.
Атырау — переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер юго-восточный, ночью 1−6 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду, с порывами до 15−18 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +26…+28.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +24…+26.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный: ночью 3−8 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +18…+20.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 6−11 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, заморозки на поверхности почвы до −1, днем +18…+20.
Конаев — переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +21…+23.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +5…+7, днем +22…+24.
Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +32…+34.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +3…+5, днем +12…+14.
Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9−14 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью −1…-3 (заморозки), днем +14…+16.
Семей — переменная облачность, дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5−10 метров в секунду, днем порывы до 15−18 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +15…+17.
Талдыкорган — переменная облачность, временами дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью +7…+9, днем +19…+21.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 9−14 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +22…+24.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8−13 метров в секунду. Температура ночью +12…+14, днем +27…+29.
Уральск — переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +11…+13, днем +22…+24.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5−10 метров в секунду, днем порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +7…+9, днем +17…+19.