Любовь под рододендроном: леопард Памелы Андерсон нашёл пару в Приморье

По уникальному узору пятен на шкуре специалисты определили: перед ними самка Leo 38 °F — та самая Памела, которую опекает актриса Памела Андерсон, и самец Leo 271M по кличке Мейерхольд. Их «прогулка» может оказаться не просто романтичной — есть надежда на продолжение редкого рода.