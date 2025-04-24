Любовь под рододендроном: леопард Памелы Андерсон нашёл пару в Приморье

В нацпарке «Земля леопарда» фотоловушки зафиксировали нежный момент — встречу редких дальневосточных леопардов. На кадрах — самка по кличке Памела и самец Мейерхольд, прогуливающиеся бок о бок под цветущими кустами рододендрона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе заповедника.
По уникальному узору пятен на шкуре специалисты определили: перед ними самка Leo
Сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова рассказала, что Памеле около 12 лет, она уже приносила потомство и четырежды стала бабушкой. Если спаривание завершится успешно, это будет её третий выводок.
Специалисты объясняют, что у леопардов нет чётко выраженного брачного сезона, но такие встречи длятся всего несколько дней. После этого пара расходится, а потомство (1−3 детёныша) самка вынашивает около 90 дней.
Отмечается, что знаменитая актриса и глава экологического фонда Памела Андерсон присоединилась к программе «Хранитель леопарда» в 2015 году. Она взяла под опеку самку дикого дальневосточного леопарда из Приморья под номером Leo
Напомним, Папа Римский Франциск, который скончался 21 апреля от мозгового инсульта в возрасте 88 лет, в 2023 году получил почётный титул Хранителя леопарда и дал уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих в лесах нацпарка «Земля леопарда». Одно из самых редких животных в мире понтифик назвал символичным именем — Мартин Фьерро, в честь героя поэмы аргентинского автора Хосе Эрнандеса.