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Politico: США хотят снять санкции с «Северного потока-2»

В Вашингтоне обсуждают снятие санкций с некоторых российских активов в Европе.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах завели разговор о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2». Вашингтон рассматривает такую возможность, пишет газета Politico.

В Белом доме, по данным источников, обсуждают также ослабление санкций в отношении некоторых других «российских активов в Европе». Пока детальный разговор ведется лишь о «Северном потоке-2».

Санкции в отношении газопровода были введены самим американским лидером Дональдом Трампом во время первого президентского срока. Их снятие будет означать коренное изменение в политике. Кроме того, это стало бы «крупной уступкой» со стороны Дональда Трампа.

Между тем, немецкие журналисты обнародовали данные о хранении в Германии тысячи труб для ремонта «Северных потоков». С их помощью газопроводы могли бы быстро вернуться в строй.