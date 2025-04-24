Politico: США хотят снять санкции с «Северного потока-2»

В Соединенных Штатах завели разговор о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2». Вашингтон рассматривает такую возможность, пишет газета Politico.
В Белом доме, по данным источников, обсуждают также ослабление санкций в отношении некоторых других «российских активов в Европе». Пока детальный разговор ведется лишь о «Северном потоке-2».
Санкции в отношении газопровода были введены самим американским лидером Дональдом Трампом во время первого президентского срока. Их снятие будет означать коренное изменение в политике. Кроме того, это стало бы «крупной уступкой» со стороны Дональда Трампа.
Между тем, немецкие журналисты обнародовали данные о хранении в Германии тысячи труб для ремонта «Северных потоков». С их помощью газопроводы могли бы быстро вернуться в строй.