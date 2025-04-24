Летний лагерь для взрослых откроют в пригороде Хабаровска

— Мы сторонимся просто так подходить и знакомиться, а когда встречаемся с незнакомыми людьми, робеем или стесняемся сблизиться, считая, что здесь не время и не место. А вот в лагере — другое дело! Он представляет возможность открыто сближаться с другими, узнавать, помогать и вместе отдыхать. Он представляет пространство, где нам легче вступить в контакт с другим, не боясь стыда и тревоги. И последнее, что может быть важным и интересным, это некая перезагрузка, перезапуск своих интересов. Мы машинально живем, забывая о хобби, и, если получаем возможность уделить этому достаточно внимания, это позитивно влияет на нас. Всем нужна перезагрузка наших интересов и отдых время от времени. Так мы чувствуем, что живем по-настоящему, — уверен психолог.