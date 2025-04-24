Летний лагерь для взрослых откроют в пригороде Хабаровска

Объявление о наборе желающих попалось в мессенджере — яркая картинка с половозрелой девицей в красном пионерском галстуке, с белыми бантами, в советской школьной форме и на фоне советского же флага. «Путевка в детство» — такой слоган выдвинули организаторы. И атрибутика канувшего в Лету СССР тут неспроста, ведь клиентами должны стать как раз те, чьи юные годы были омрачены ежедневной процедурой — глажкой пионерского галстука и нередко мучительным отклеиванием его от утюга.
— Мы приглашаем людей от 25 лет и старше побывать в качестве «пионеров» нашей тематической смены. Планируем на первую смену набрать двадцать человек, пока народ интересуется, спрашивает, как это будет, несколько желающих уже записались в лагерь. Закупили для них настоящие советские галстуки — отыскали на маркетплейсах, — рассказывает хабаровская предприниматель Вероника Шардакова.
Наибольший интерес к возможности снова очутиться в детстве проявили пенсионеры. Горожанки в возрасте 60 плюс — самые активные. Среди первых пионеров множество тех, кто сам «отбывал» не по одной смене в лагере.
— Раньше принято было, что летом родители хотят отдохнуть, поэтому детей отправляли и на три смены. Я сама с огромным удовольствием ездила в лагерь имени Олега Кошевого, и до сих пор это одно из приятных воспоминаний детства. Так, в разговорах и родилась идея повторить советский пионерский лагерь уже для больших, чтобы дать им поиграть, оторваться, даже похулиганить. Но не забывать, что и тут, как и в настоящем учреждении, существуют правила для отдыхающих, — объясняет Шардакова.
Под строгим запретом в лагере две вредных привычки — алкоголь и телефон. «Пионеров» сразу предупреждают: вещи в день заезда проверят, если найдут припрятанные бутылки, их изымут и выдадут лишь в день выезда. Сотовые необходимо сдать добровольно. Пользоваться связью разрешат «порционно» — перед отбоем дадут полистать соцсети 15 минут и позвонить близким, чтобы не беспокоились.
Запрещено, но без угрозы отчисления курение. Понятно, что взрослых не заставишь отказаться от привычки дымить на время смены, но главное условие — не попадаться с сигаретами вожатому на глаза. За это могут наказать — отправить на кухню исправляться трудом.
Организаторы заверяют: в лагере найдется чем заняться без возлияний и телефонов. Смена по времени маленькая — всего три дня. Больше взрослым сложно выкроить на себя. Но и в этот короткий отрезок постарались «впихнуть» максимум развлечений. Для «детворы» составили насыщенную программу, отталкиваясь от того, что самим нравилось в коллективном загородном отдыхе.
— Первым делом, конечно же, поднятие флага и знакомство у костра. Уже понятно, что нашим «пионерам» будет интересно узнать друг друга — среди тех, кто подал заявки, люди разных профессий и увлечений, — говорит директор лагеря.
Взрослым «воспитанникам» на три дня надо забыть о самостоятельности: заболел живот — беги к вожатому, захотел попить, искупаться, обидел сосед — все вопросы за тебя решит вожатый. Кстати, наставницей в отряде «пионеров» станет человек опытный — не одну смену отстоявшая в лагере для детей. Ей тоже интересно попробовать возглавить «самый старший» отряд.
В программе запланированы «Зарница» — территория позволяет побегать, песни под гитару, творческие конкурсы, походы в пещеры, на озеро и многое другое. Так как все мероприятия рассчитаны для пребывания на улице, лагерь будет работать только летом. Зимой, да и осенью, в Хабаровске долго на свежем воздухе не просидишь даже у костра.
А теперь самое интересное. Сколько стоит погрузиться в детство на три дня. Путевка обойдется в 13500 рублей. В стоимость входит доставка туда и обратно, проживание, пятиразовое питание, развлекательная программа и бассейн.
В соседнем с Хабаровским краем Приморье тоже есть лагерь для взрослых. Средний возраст участников — 37 лет, в программе также костер и песни, подвижные игры, мастер-классы — всё, что приносит радость людям, когда не надо думать о работе. Несомненный плюс — лагерь находится на берегу моря. Следующая смена запланирована на июль на территории базы, расположенной в поселке Витязь. Стоимость — от 17 до 21 тысячи рублей за двое суток. Бывалым «пионерам» делают скидку, цена зависит и от скорости бронирования. Кстати, самые дешевые путевки уже разобрали.
Популярность лагерей для взрослых психологи объясняют приятными воспоминаниями о беззаботном детстве, когда ты свободен всё лето, общаешься и отдыхаешь.
— В наших воспоминаниях школа и детский отдых оставили тепло и тоску по времени без обязательств, детей, ипотеки и взрослых проблем. Сейчас всё больше в популярной психологии принято называть это «внутренним ребенком». Самая главная польза такого досуга — возможность взрослым прикоснуться к воспоминаниям и почувствовать себя счастливым и беззаботным. Это очень полезно — дать время на самого себя и свои желания, чаяния, гармонию, возможность остановиться и отдохнуть, как в детстве, — объясняет клинический психолог и семейный психотерапевт Игорь Любачевский.
Еще одна важная составляющая — новые знакомства. Во взрослой жизни семейные заботы и работа вытесняют прежние связи. Трудно сохранить дружбу, выкроить для товарищей время и силы, а новые знакомства завести еще сложней.
— Мы сторонимся просто так подходить и знакомиться, а когда встречаемся с незнакомыми людьми, робеем или стесняемся сблизиться, считая, что здесь не время и не место. А вот в лагере — другое дело! Он представляет возможность открыто сближаться с другими, узнавать, помогать и вместе отдыхать. Он представляет пространство, где нам легче вступить в контакт с другим, не боясь стыда и тревоги. И последнее, что может быть важным и интересным, это некая перезагрузка, перезапуск своих интересов. Мы машинально живем, забывая о хобби, и, если получаем возможность уделить этому достаточно внимания, это позитивно влияет на нас. Всем нужна перезагрузка наших интересов и отдых время от времени. Так мы чувствуем, что живем по-настоящему, — уверен психолог.