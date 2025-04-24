Во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут до Морского кладбища

Во Владивостоке на Радоницу, православный день поминовения усопших, с 26 апреля по 11 мая традиционно запустят автобусный маршрут № 6 до Морского кладбища, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу управления транспортом.
Автобус будет курсировать с 08:20 до 19:40 от площади Луговой. Интервал движения составит примерно 30 минут с учетом дорожной обстановки.
Кроме того, до Морского кладбища также ходит автобус № 31к «Луговая — Патрокл».
Для посещения Лесного кладбища можно воспользоваться любым из множества городских маршрутов, которые следуют до остановки «14-й км».
Недавно мы писали, что 3 мая временно ограничат движение на улицах в центре Владивостока. В этот день открывается байкерский сезон.