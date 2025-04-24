Во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут до Морского кладбища

Во Владивостоке на Радоницу, православный день поминовения усопших, с 26 апреля по 11 мая традиционно запустят автобусный маршрут № 6 до Морского кладбища, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу управления транспортом.