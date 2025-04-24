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В Хабаровске 27 апреля, в воскресенье, у цирка откроется сельхозярмарка

Фермеры края вновь будут торговать без посредников и на удобной площадке.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Хабаровске шестой сезон краевой сельскохозяйственной ярмарки выходного дня стартует в последнее воскресенье апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Впервые площадка разместится у Хабаровского краевого цирка — рядом с парковкой и остановками общественного транспорта, что должно сделать покупки удобнее для горожан.

— Мы долгое время размещались у арены «Ерофей», и жители справедливо жаловались на неудобство. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил подобрать новую локацию — и мы остановились на территории у цирка, — сообщил Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда.

Уже подано 42 заявки от сельхозтоваропроизводителей из Хабаровского, Вяземского, Бикинского и района имени Лазо. Торговая площадка рассчитана на 70 мест, и все они предназначены исключительно для местных фермеров. Торговля для участников бесплатна, как и прежде.

Ярмарка выходного дня — это не только поддержка фермеров, но и возможность для горожан покупать свежие продукты напрямую у производителей. Напомним, в 2024 году на ярмарке было реализовано 286 тонн продукции на сумму более 40 миллионов рублей. Новый сезон обещает быть не менее урожайным.