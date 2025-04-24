В Хабаровске 27 апреля, в воскресенье, у цирка откроется сельхозярмарка

Ярмарка выходного дня — это не только поддержка фермеров, но и возможность для горожан покупать свежие продукты напрямую у производителей. Напомним, в 2024 году на ярмарке было реализовано 286 тонн продукции на сумму более 40 миллионов рублей. Новый сезон обещает быть не менее урожайным.