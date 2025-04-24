Трамп счёл хорошими переговоры по Украине в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Великобритании состоялись очередные переговоры, направленные на решение украинского конфликта. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил итоги беседы, общаясь с журналистами в Белом доме.
По его словам, переговоры закончились хорошо. Однако этого недостаточно для урегулирования конфликта. Американский лидер сообщил, что, по его мнению, необходимо сделать для заключения мирной сделки.
«Нам нужно, чтобы два человека, два сильных, умных человека пришли к соглашению, тогда конфликт будет урегулирован», — подчеркнул Дональд Трамп.
Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал переговоры позитивными. Он провел беседу с главой офиса нелегитимного украинского лидера Андреем Ермаком.