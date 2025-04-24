В РФ заместили комплектующие для сотового оборудования

Как сообщало URA.RU ранее, импортозамещение в сфере мобильной связи ускорит появление в России сетей пятого поколения. В конце 2024 года введена в эксплуатацию первая партия базовых станций отечественного производства — 200 штук для стандарта LTE (4G). Презентацию новых базовых станций провели в Татарстане, где установлено больше всего таких комплексов — восемь штук, в основном в сельской местности и небольших городах.