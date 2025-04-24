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В аэропорту Нижний Новгород ввели ограничения

Аналогичные меры были введены и в других аэропортах центральной части России.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно приостановлены взлёты и посадки воздушных судов в связи с мерами по обеспечению авиационной безопасности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Росавиации. Ограничения вступили в силу с 02:50 по московскому времени и касаются как приёма, так и отправки рейсов.

Аналогичные меры были введены и в других аэропортах центральной части России. С 00:45 мск временно была ограничена работа аэропорта Калуга (Грабцево), а с 01:00 мск — Жуковского (UUBW). Все вылеты и прилёты были приостановлены. В Росавиации подчеркнули, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и обслуживающий персонал предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности полётов.

Позднее ведомство проинформировало о снятии ограничений на полёты в Жуковском и Калуге. В течение действия ограничений лишь один самолёт, направлявшийся в Жуковский, был перенаправлен на запасной аэродром.

Ранее стало известно о временных ограничениях на приём и вылет воздушных судов в аэропортах Грозного и Владикавказа.