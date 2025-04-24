В аэропорту Нижний Новгород ввели ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно приостановлены взлёты и посадки воздушных судов в связи с мерами по обеспечению авиационной безопасности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Росавиации. Ограничения вступили в силу с 02:50 по московскому времени и касаются как приёма, так и отправки рейсов.