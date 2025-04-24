Новосибирская фигуристка обвинила тренера в сексуальных домогательствах: подробности

Мать 12-летней фигуристки из Новосибирска обвинила бывшего тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах. По словам Татьяны Антоновой, тренер позволял себе непристойные действия в отношении её дочери. Позже аналогичные заявления сделала мать другой юной спортсменки. Однако, как сообщает «Газета.Ru», 30 родителей других воспитанников Медовикова встали на его защиту, считая обвинения клеветой.
Суть обвинений.
Татьяна Антонова заявила РИА Новости, что тренер «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь» и даже «один раз укусил». Самый вопиющий случай, по её словам, произошёл на соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года, где ее дочь заняла второе место. Кадры с турнира показывают, что Медовиков обнимал девочку после выступления, но прямых доказательств домогательств на видео нет.
После инцидента Антонова перевела дочь к другому тренеру и обратилась с жалобой в Федерацию фигурного катания Новосибирской области. Медовиков уволился из школы, но, по словам матери, потребовал вернуть Дарью в его группу, угрожая запретом на участие в соревнованиях. Ситуацию взял на контроль президент ФФККР Антон Сихарулидзе.
Другая пострадавшая и реакция правоохранительных органов.
Мать ещё одной фигуристки также сообщила о домогательствах со стороны Медовикова. По её словам, тренер трогал девочку «за попу» и угрожал, чтобы она не рассказывала родителям. Обе семьи подали заявления в полицию.
Адвокат Максим Калинов пояснил «Газете.Ru», что в случае доказанной вины Медовикову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Защита тренера.
Лолита Белова, представитель родительского комитета, заявила, что обвинения — месть за спортивные неудачи. По её словам, обе девочки действовали заодно, а 30 родителей готовы защищать тренера, включая публичные акции.
В Центре зимних видов спорта Новосибирска отметили, что за 11 лет работы на Медовикова не поступало жалоб, а его воспитанники неоднократно побеждали на соревнованиях. Тренер уволился по собственному желанию, но остаётся членом федерации.
Что дальше?
Следственный комитет проводит проверку. Глава новосибирской федерации Александр Тарасов заявил, что организация ждёт официальных выводов следствия.