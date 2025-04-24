Новосибирская фигуристка обвинила тренера в сексуальных домогательствах: подробности

Татьяна Антонова заявила РИА Новости, что тренер «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь» и даже «один раз укусил». Самый вопиющий случай, по её словам, произошёл на соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года, где ее дочь заняла второе место. Кадры с турнира показывают, что Медовиков обнимал девочку после выступления, но прямых доказательств домогательств на видео нет.