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В Приморье возобновили поставки свинины во Вьетнам

Отправлены первые три партии мяса общим весом более 80 тонн.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье после перерыва вновь начались поставки свинины во Вьетнам. С 7 по 15 апреля специалисты Россельхознадзора проконтролировали экспорт трёх партий замороженной бескостной свинины общим весом 80,1 тонны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Это первые за последние несколько лет официальные поставки приморской мясной продукции на вьетнамский рынок. Вся продукция прошла проверку и получила ветеринарные сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным требованиям.

Отмечается, что с начала года Россельхознадзор уже проконтролировал экспорт более 1,1 тысячи тонн мясной продукции из региона. Основную часть составили свиные субпродукты — почти 980 тонн, включая ножки, желудки и рубцы.