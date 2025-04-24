Politico: США обсуждают снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2»

В Соединённых Штатах изучается вопрос снятия ограничительных мер, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», пишет Politico.
Кроме того, по данным издания, в Белом доме рассматривают вопрос снятия санкций, затронувших другие активы Российской Федерации в рамках переговоров по Украине.
«Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода “Северный поток — 2” и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении конфликта между РФ и Украиной», — говорится в публикации.
В материале сказано, что «главным инициатором» стал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. «Противником» инициативы является госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что США могут потребовать от Европы возобновить поставки газа из РФ.