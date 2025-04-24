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Теплый четверг будет в Челябинской области

В четверг, 24 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер южной четверти 5−10 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 76% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 24 апреля, у Антипа, Ефима, Ивана, Николая, Петра, Прохора, Харитона, Якова.

Между прочим, 24 апреля 2025 года отмечают день Антипа Водогона. Согласно народным приметам, сегодня стоит провести генеральную уборку, очищая углы и полы дома от накопившейся грязи. Дело в том, что такой ритуал привлечет достаток и семейное благополучие.