Теплый четверг будет в Челябинской области

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 24 апреля, у Антипа, Ефима, Ивана, Николая, Петра, Прохора, Харитона, Якова.
Между прочим, 24 апреля 2025 года отмечают день Антипа Водогона. Согласно народным приметам, сегодня стоит провести генеральную уборку, очищая углы и полы дома от накопившейся грязи. Дело в том, что такой ритуал привлечет достаток и семейное благополучие.