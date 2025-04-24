Теплый четверг будет в Челябинской области

Между прочим, 24 апреля 2025 года отмечают день Антипа Водогона. Согласно народным приметам, сегодня стоит провести генеральную уборку, очищая углы и полы дома от накопившейся грязи. Дело в том, что такой ритуал привлечет достаток и семейное благополучие.