Российские приставы приступили к взысканию с Apple многомиллионного штрафа

«Мировой суд в Москве признал Apple Inc. виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил штраф в размере 12 миллионов рублей. Штраф не уплачен в установленный срок», — говорится в документах. Их приводит ТАСС. По данным этих материалов, судебные приставы 18 апреля открыли исполнительное производство и начали взыскание задолженности с зарубежной корпорации. Кроме основного штрафа, с Apple Inc. будет взыскана государственная пошлина на сумму более трех тысяч рублей.