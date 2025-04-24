На лице покойного папы Римского заметили синяк

Напомним, папа Франциск скончался после инсульта. До своей смерти он заранее распорядился, чтобы его похороны прошли без излишней пышности. Понтифик указал, что хочет быть похороненным в обычном деревянном гробу и пожелал, чтобы на его могиле было установлено простое надгробие с единственной надписью — «Франциск».