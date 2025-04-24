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На лице покойного папы Римского заметили синяк

Гематома располагается на левой стороне лица понтифика.

Источник: Аргументы и факты

В Италии обратили внимание на необычную деталь на лице покойного Папы Римского Франциска — крупный синяк, который отчетливо заметен на фотографии, опубликованной Ватиканом. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

По словам издания, гематома располагается на левой стороне лица понтифика и сразу бросается в глаза. Снимок вызвал вопросы о возможных причинах появления травмы незадолго до смерти главы Католической церкви.

Невролог Сабина Антиколи прокомментировала ситуацию, предположив, что синяк мог образоваться в результате падения, вызванного частичным параличом — состоянием, которое часто сопутствует перенесённому инсульту.

Напомним, папа Франциск скончался после инсульта. До своей смерти он заранее распорядился, чтобы его похороны прошли без излишней пышности. Понтифик указал, что хочет быть похороненным в обычном деревянном гробу и пожелал, чтобы на его могиле было установлено простое надгробие с единственной надписью — «Франциск».