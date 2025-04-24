Раскрыта новая смеха мошенников с «особыми выплатами» перед 9 мая

Как рассказал эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский, в этом году мошенники обещают жертвам единовременную выплату и подарки к 80‑летию Победы. «Чтобы получить деньги, пожилых людей просят назвать код из СМС или сообщить данные банковской карты под видом “подтверждения перевода” или “уплаты налогов”. Часто злоумышленники настаивают на срочности (“сегодня последний день”), чтобы жертва не успела проконсультироваться с родственниками или соцзащитой», — сказал он.