ЗвОнит или звонИт: россиянам придется привыкать к новому звучанию слова

Так, по ее словам, жители страны чаще всего употребляют форму «звОнит». В этом нет случайности, отмечает Мария Каленчук. Именно за этим вариантом употребления слова стоит будущее. Сотрудник института объяснила позицию так: все глаголы на «-ить» в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.