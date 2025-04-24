ЗвОнит или звонИт: россиянам придется привыкать к новому звучанию слова

Согласно данным Большого толкового словаря С. А. Кузнецова, слово «звонит» верно произносить, ставя ударение на второй слог. Однако вскоре всё может измениться. В будущем ударение будет падать на первый слог. Движения в эту сторону уже начались, заявила главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук, пишет РИА Новости.
Так, по ее словам, жители страны чаще всего употребляют форму «звОнит». В этом нет случайности, отмечает Мария Каленчук. Именно за этим вариантом употребления слова стоит будущее. Сотрудник института объяснила позицию так: все глаголы на «-ить» в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.
«Что тогда делать со словами “варит”, “солит”, “дружит” и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове “звонит” изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — уточнила Мария Каленчук.
В России, между тем, провели опрос, выявляющий самые перспективные рабочие специальности. В топе оказались автомеханики, водители грузового транспорта и сварщики.