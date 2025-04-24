В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу

Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры — солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины.