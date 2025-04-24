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Focus: план Трампа по Украине напоминает раздел Германии после 1945 года

Восточные «территории» Украины «де-факто» будут принадлежать РФ.

Источник: Аргументы и факты

Мирный план президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающийся Украины, имеет «параллели с разделом» нацистской Германии, заявил журналист из ФРГ Ульрих Райтц.

«Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал журналист издания Focus, заявление прозвучало в эфире одноимённого телеканала.

Райтц выразил мнение, что Крымский полуостров «будет закреплён» за Российской Федерацией «почти в соответствии с международным правом». Кроме того, по его словам, восточные «территории» Украины «де-факто» будут принадлежать РФ.

«Обязательства в отношении Крыма сопоставимы с немецкими восточными территориями. И меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР», — заявил он.

Ранее сообщалось, что план президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта стал сигналом признания провала стратегии изоляции Российской Федерации.