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Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами

Пилоны Золотого моста во Владивостоке к 9 мая украсят голограммами.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия.

«Пилоны Золотого моста 2−9 мая в вечернее время украсят праздничные голограммы с символикой Дня Победы. В среду организаторы провели тестирование программы, которое прошло успешно», — говорится в сообщении.

Увидеть изображения, посвященные Дню Победы, можно будет со 2 по 9 мая ежедневно с 21.00 до 24.00 (12.00 — 15.00 мск).