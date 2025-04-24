Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия.
«Пилоны Золотого моста 2−9 мая в вечернее время украсят праздничные голограммы с символикой Дня Победы. В среду организаторы провели тестирование программы, которое прошло успешно», — говорится в сообщении.
Увидеть изображения, посвященные Дню Победы, можно будет со 2 по 9 мая ежедневно с 21.00 до 24.00 (12.00 — 15.00 мск).