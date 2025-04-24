Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убитого на вызове фельдшера из Иркутской области посмертно наградили медалью

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского Александра Печелатова — убитого фельдшера Казачинско-Ленской больницы. Информация об этом размещена на официальном сайте правовых актов.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, жизнь мужчины оборвалась в момент, когда на него с ножом напал его же пациент. Произошло все в ночь с 21 на 22 ноября 2024. Преступника задержали почти сразу же, в поимке помогли обычные водители.

— Саша был единственным добытчиком в семье. У него осталась жена и двое детей, — рассказывала в разговоре с КП-Иркутск мама фельдшера. — Дочке еще нет и двух лет, а сын не успел даже пойти в школу.

Ранее семья Александра Печелатова получила материальную поддержку в размере одного миллиона рублей от властей Приангарья.