Убитого на вызове фельдшера из Иркутской области посмертно наградили медалью

Как ранее сообщала КП-Иркутск, жизнь мужчины оборвалась в момент, когда на него с ножом напал его же пациент. Произошло все в ночь с 21 на 22 ноября 2024. Преступника задержали почти сразу же, в поимке помогли обычные водители.