Убитого на вызове фельдшера из Иркутской области посмертно наградили медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского Александра Печелатова — убитого фельдшера Казачинско-Ленской больницы. Информация об этом размещена на официальном сайте правовых актов.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, жизнь мужчины оборвалась в момент, когда на него с ножом напал его же пациент. Произошло все в ночь с 21 на 22 ноября 2024. Преступника задержали почти сразу же, в поимке помогли обычные водители.
— Саша был единственным добытчиком в семье. У него осталась жена и двое детей, — рассказывала в разговоре с КП-Иркутск мама фельдшера. — Дочке еще нет и двух лет, а сын не успел даже пойти в школу.
Ранее семья Александра Печелатова получила материальную поддержку в размере одного миллиона рублей от властей Приангарья.