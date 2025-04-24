Огромный синяк обнаружен на лице покойного Папы Римского Франциска: врач рассказала о причине появления пятна

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщает о странном синяке, обнаруженном на лице покойного Папы Римского Франциска, что вызвало множество вопросов и гипотез.
«Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы», — пишет издание.
Как сообщает издание, ряд специалистов выдвигает предположения о природе пятна — могло ли оно появиться вследствие цереброваскулярного нарушения (инсульта или внутримозгового кровоизлияния), либо образоваться в результате механического повреждения при падении.
В беседе с итальянским изданием доктор Сабрина Антиколи, специализирующаяся на заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, заявила о большей вероятности травматической природы пятна.
«Травма от падения при пробуждении от гемиплегии», — рассказала специалист.
Напомним, что 21 апреля 2025 года в Риме в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо. Официальной причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), развившееся на фоне имевшихся хронических патологий.
14 февраля 2025 года Папа Римский был госпитализирован в римскую клинику Policlinico Gemelli. Хотя первые симптомы бронхита появились у понтифика еще в начале месяца, он продолжал исполнять свои обязанности, включая встречи с паствой. В больнице у него выявили двустороннее воспаление легких.
Первоначально Папа Римский сохранял достаточно сил для приема посетителей, однако затем его состояние осложнилось почечной недостаточностью и анемией, потребовавшей экстренного переливания крови из-за развившейся дыхательной недостаточности.
После временного улучшения Франциск даже смог ненадолго вернуться к публичным мероприятиям. 20 апреля, в день Пасхи, ослабленного понтифика в инвалидной коляске вывезли на балкон Собора Святого Петра, где он смог произнести лишь несколько кратких слов благословения.
Накануне в часовне резиденции Святой Марфы, где проживал понтифик, прошла краткая поминальная служба, продлившаяся меньше часа. Во время церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл огласил официальное заявление о кончине Папы Римского. На опубликованных с прощания кадрах заметно, что покойный понтифик облачен в традиционные алые ризы и папскую митру, его руки сжимают молитвенные четки. У усыпальницы выставлен почетный караул из швейцарских гвардейцев — исторической стражи Ватикана, чья служба насчитывает пять столетий.
Ранее KP.RU писал, что похороны Папы Римского пройдут 26 апреля в базилике Санта Мария Маджоре.