Огромный синяк обнаружен на лице покойного Папы Римского Франциска: врач рассказала о причине появления пятна

Накануне в часовне резиденции Святой Марфы, где проживал понтифик, прошла краткая поминальная служба, продлившаяся меньше часа. Во время церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл огласил официальное заявление о кончине Папы Римского. На опубликованных с прощания кадрах заметно, что покойный понтифик облачен в традиционные алые ризы и папскую митру, его руки сжимают молитвенные четки. У усыпальницы выставлен почетный караул из швейцарских гвардейцев — исторической стражи Ватикана, чья служба насчитывает пять столетий.