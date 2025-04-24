Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромный синяк обнаружен на лице покойного Папы Римского Франциска: врач рассказала о причине появления пятна

IFQ: на лице покойного Папы Римского Франциска заметили синяк.

Источник: Комсомольская правда

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщает о странном синяке, обнаруженном на лице покойного Папы Римского Франциска, что вызвало множество вопросов и гипотез.

«Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы», — пишет издание.

Как сообщает издание, ряд специалистов выдвигает предположения о природе пятна — могло ли оно появиться вследствие цереброваскулярного нарушения (инсульта или внутримозгового кровоизлияния), либо образоваться в результате механического повреждения при падении.

В беседе с итальянским изданием доктор Сабрина Антиколи, специализирующаяся на заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, заявила о большей вероятности травматической природы пятна.

«Травма от падения при пробуждении от гемиплегии», — рассказала специалист.

Напомним, что 21 апреля 2025 года в Риме в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо. Официальной причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), развившееся на фоне имевшихся хронических патологий.

14 февраля 2025 года Папа Римский был госпитализирован в римскую клинику Policlinico Gemelli. Хотя первые симптомы бронхита появились у понтифика еще в начале месяца, он продолжал исполнять свои обязанности, включая встречи с паствой. В больнице у него выявили двустороннее воспаление легких.

Первоначально Папа Римский сохранял достаточно сил для приема посетителей, однако затем его состояние осложнилось почечной недостаточностью и анемией, потребовавшей экстренного переливания крови из-за развившейся дыхательной недостаточности.

После временного улучшения Франциск даже смог ненадолго вернуться к публичным мероприятиям. 20 апреля, в день Пасхи, ослабленного понтифика в инвалидной коляске вывезли на балкон Собора Святого Петра, где он смог произнести лишь несколько кратких слов благословения.

Накануне в часовне резиденции Святой Марфы, где проживал понтифик, прошла краткая поминальная служба, продлившаяся меньше часа. Во время церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл огласил официальное заявление о кончине Папы Римского. На опубликованных с прощания кадрах заметно, что покойный понтифик облачен в традиционные алые ризы и папскую митру, его руки сжимают молитвенные четки. У усыпальницы выставлен почетный караул из швейцарских гвардейцев — исторической стражи Ватикана, чья служба насчитывает пять столетий.

Ранее KP.RU писал, что похороны Папы Римского пройдут 26 апреля в базилике Санта Мария Маджоре.