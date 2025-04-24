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Институт Виноградова: ударение в слове «звонит» изменится

В слове «звонит» в будущем может измениться ударение. Оно будет перенесено на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

В будущем правильно будет говорить «звОнит», а не «звонИт», считает Каленчук.

В слове «звонит» в будущем может измениться ударение. Оно будет перенесено на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«Почему сейчас налево и направо говорят “звОнит”, а не “звонИт”? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом (“звОнит” — прим. URA.RU) будущее», — сказала Каленчук в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в течение последних ста лет глаголы, оканчивающиеся на «ить», постепенно утрачивают ударение на окончании и переходят к постановке ударения на корень слова. Изменения в данном направлении идут хоть и медленно, но они уже необратимы.