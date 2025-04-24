Институт Виноградова: ударение в слове «звонит» изменится

«Почему сейчас налево и направо говорят “звОнит”, а не “звонИт”? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом (“звОнит” — прим. URA.RU) будущее», — сказала Каленчук в интервью РИА Новости.