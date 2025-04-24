Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянам напоминают о запрете использования БПЛА во время празднования Дня Победы

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутской области продолжает действовать запрет на запуск беспилотников.

Источник: НИА Байкал

Жителей предупреждают об ответственности за такие действия.

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

Во время празднования Дня Победы будут усилены меры безопасности. В местах проведения массовых мероприятий организуют работу контрольно-пропускных пунктов, на которых полицейские будут осуществлять досмотр граждан для обнаружения запрещенных предметов и веществ.

Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки также запрещено проносить. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ, сообщает пресс-служба городской администрации.