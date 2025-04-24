Иркутянам напоминают о запрете использования БПЛА во время празднования Дня Победы

Жителей предупреждают об ответственности за такие действия.
За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.
Во время празднования Дня Победы будут усилены меры безопасности. В местах проведения массовых мероприятий организуют работу контрольно-пропускных пунктов, на которых полицейские будут осуществлять досмотр граждан для обнаружения запрещенных предметов и веществ.
Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки также запрещено проносить. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ, сообщает пресс-служба городской администрации.