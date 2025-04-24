В Иркутске очищают остановки общественного транспорта

«Во всех районах города моем и красим ограждения вдоль дорог, собираем мелкий мусор, очищаем заездные карманы, дорожные лотки. Привлечено около 130 человек и 60 единиц техники — это в том числе самосвалы и погрузчики», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.