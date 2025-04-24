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В Иркутске очищают остановки общественного транспорта

Иркутск, НИА-Байкал — В столице Прибайкалья продолжаются работы в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

Источник: Мэрия Иркутска

По поручению мэра Руслана Болотова сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» трудятся круглосуточно.

«Во всех районах города моем и красим ограждения вдоль дорог, собираем мелкий мусор, очищаем заездные карманы, дорожные лотки. Привлечено около 130 человек и 60 единиц техники — это в том числе самосвалы и погрузчики», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Проведена уборка остановок общественного транспорта на улицах 2-я Железнодорожная, Партизанская, Тимирязева, Карла Либкнехта, Байкальская, Советская, Волжская, Ширямова, 3-го Июля, Седова, Верхняя Набережная, Иркутской 30-й Дивизии, Богдана Хмельницкого, Литвинова, Чехова, 8 Марта, Грязнова и других.

Очищена проезжая часть с увлажнением на Старо-Кузьмихинской, Бочкина, Безбокова, Гидростроителей, Жуковского, Красногвардейской, Подаптечной, Поленова, Дорожной, Урожайной, Лызина, Подгорной, Горького.

Помимо этого, в порядок приводят общественные территории, мосты и путепроводы. Во дворах уборку организуют силами управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации города.