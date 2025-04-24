Ученые отправят землянику из Новосибирска на МКС

В Новосибирске ученые направили семена ремонтантной земляники для запуска на Международную космическую станцию (МКС). По прилете на Землю исследователи намерены сравнить их с образцами, которые не отправляли в космос.
«Мы начали такую интересную работу, передали часть семян ремонтантной мелкоплодной земляники на МКС. Она побывает в космосе, и дальше мы будем вести научную работу изменится ли иммунитет этой земляники», — рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦ) РАН Вера Петрук.
Семена планируется отправить на МКС до конца текущей весны. Точное время нахождение на орбите пока не согласованно.
Ремонтантная земляника — это сорта, которые дают несколько урожаев за сезон. Растения закладывают цветочные почки, из которых на протяжении всего теплого периода вырастают ягоды.
Ранее мы писали, что новосибирске ученые-агрономы рассказали, как подготовиться к дачному сезону, чтобы получить хороший урожай.
Вячеслав Зубарев