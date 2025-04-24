Мошенники вогнали в многомиллионную долговую яму сразу четверых омичей

В конце 2024 года омичка нашла в интернете подработку на брокерском портале. Целый квартал она выполняла различные задания, за что в среднем получала по 10 000 тысяч рублей. Затем женщине предложили увеличить доход за счет вложений денег под проценты. Дистанционно провели для нее семинары. Получив зарплату на заводе, омичка проинвестировала 9 900 рублей.