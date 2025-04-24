Мошенники вогнали в многомиллионную долговую яму сразу четверых омичей

53-летняя жительница Омска попыталась заработать на инвестициях, но связалась с аферистами. Они заявили, что ошибочно перевели женщине 15 тысяч долларов, счет заморозили. Чтобы вернуть долг, потерпевшая уговорила знакомых взять в кредит и занять ей 5 млн рублей. Об уловке похитителей рассказали 23 апреля в УМВД региона.
В конце 2024 года омичка нашла в интернете подработку на брокерском портале. Целый квартал она выполняла различные задания, за что в среднем получала по 10 000 тысяч рублей. Затем женщине предложили увеличить доход за счет вложений денег под проценты. Дистанционно провели для нее семинары. Получив зарплату на заводе, омичка проинвестировала 9 900 рублей.
«Настолько увлекалась покупкой и продажей валюты, что даже не заметила, как ее транзитный счет пополнился на 15 000 долларов. Однако руководитель брокерской компании оговорился, что сумма начислена ошибочно, деньги нужно скорее вернуть. Потерпевшую продолжили вводить в заблуждение, придумывая все новые и новые истории», — говорится в сообщении.
Мошенники уверяли, что прямой возврат провести нельзя. Посоветовали найти доверенных лиц, которые якобы перекроют «общий долг». Разволновавшись, начинающий инвестор заняла у знакомых 5 млн рублей. Трое человек оформили кредиты, чтобы помочь омичке выбраться из долговой ямы, но сами оказались в ней же.
«Мошенников каждый раз не устраивали найденные кандидаты, они отклоняли их под разными предлогами, требовали искать других и в конечном итоге дали повод для размышлений. Потерпевшая поняла, что на протяжении 1,5 месяцев ее водили за нос», — добавили в полиции.
Все деньги успели поступить на счет преступников. Более того, жительница Омска оставила одному из заемщиков расписку с обязательством вернуть долг под залог собственного дома. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье № 159 УК РФ, ведется расследование.