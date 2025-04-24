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Главу «дочки» «Роснано» обвинили в растрате 6 миллиардов при создании «гибкого планшета Чубайса»

Бывшему генеральному директору ООО «Пластик лоджик» Борису Галкину предъявлено обвинение по делу о хищении средств, предназначенных для реализации инновационного проекта по созданию российского планшета. Сумма ущерба, вменяемого экс-руководителю компании, учрежденной АО «Роснано», снизилась почти до шести миллиардов рублей.

На создание планшета были выделены огромные деньги из бюджета страны.

Бывшему генеральному директору ООО «Пластик лоджик» Борису Галкину предъявлено обвинение по делу о хищении средств, предназначенных для реализации инновационного проекта по созданию российского планшета. Сумма ущерба, вменяемого экс-руководителю компании, учрежденной АО «Роснано», снизилась почти до шести миллиардов рублей.

«Завершить расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО “Пластик лоджик” Галкина Бориса Юрьевича и предъявить ему в окончательной редакции обвинение по факту хищения более шести миллиардов рублей. Вину свою Галкин признавать отказался», — указано в документах, на которые ссылается ТАСС.

Ранее ФСБ России заявляла о причастности Галкина к хищению более 13 млрд рублей, которые были выведены под иностранные юрисдикции. Сам обвиняемый в ходе допроса настаивал, что решения о финансировании проекта принимались советом директоров «Роснано», и что он не имел полномочий самостоятельно распоряжаться средствами.

«Роснано» при Анатолии Чубайсе планировало заменить планшетом бумажные учебники для школьников. С 2010 по 2020 годы на счета организации из бюджета страны поступили более 13 миллиардов. Однако компания не смогла создать никаких производственных мощностей и не привлекла квалифицированный персонал, пишет «Царьград».