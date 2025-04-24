Главу «дочки» «Роснано» обвинили в растрате 6 миллиардов при создании «гибкого планшета Чубайса»

Ранее ФСБ России заявляла о причастности Галкина к хищению более 13 млрд рублей, которые были выведены под иностранные юрисдикции. Сам обвиняемый в ходе допроса настаивал, что решения о финансировании проекта принимались советом директоров «Роснано», и что он не имел полномочий самостоятельно распоряжаться средствами.