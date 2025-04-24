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Международный поезд Иркутск — Улан-Батор перевез свыше 3 тысяч человек за три месяца

Всего в январе-марте 2025 года было осуществлено 26 рейсов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Международный поезд Иркутск — Улан-Батор в январе-марте 2025 года осуществил 26 рейсов. За 3 месяца его пассажирами стали 3118 человека. Из них 2,8 тысячи совершили поездки в международном сообщении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Отметим, что с момента возобновления сообщения в апреле 2022 года международный поезд Иркутск — Улан-Батор перевез более 62 тысячи пассажиров.

Поезд № 306/305, соединяющий Иркутск со столицей Монголии, курсирует на регулярной основе. Он отправляется из России в Улан-Батор по пятницам и понедельникам, а в обратном направлении — по субботам и воскресеньям.