Международный поезд Иркутск — Улан-Батор перевез свыше 3 тысяч человек за три месяца

Международный поезд Иркутск — Улан-Батор в январе-марте 2025 года осуществил 26 рейсов. За 3 месяца его пассажирами стали 3118 человека. Из них 2,8 тысячи совершили поездки в международном сообщении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.