В Иркутске-2 построят торговый центр

Администрация Иркутска разрешила строительство торгового центра по улице Мира в Иркутске-2. Судя по информации, размещенной на официальном сайте мэрии, общая площадь четырехэтажного здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Также на сегодняшний день уже определен застройщик.
Отметим, это будет первый в микрорайоне торговый центр — пока подобных сооружений там нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Александра Печелатова — убитого фельдшера Казачинско-Ленской больницы.