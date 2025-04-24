В Иркутске-2 построят торговый центр

Администрация Иркутска разрешила строительство торгового центра по улице Мира в Иркутске-2. Судя по информации, размещенной на официальном сайте мэрии, общая площадь четырехэтажного здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Также на сегодняшний день уже определен застройщик.