Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске-2 построят торговый центр

Городская администрация выдала разрешение на строительство.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Администрация Иркутска разрешила строительство торгового центра по улице Мира в Иркутске-2. Судя по информации, размещенной на официальном сайте мэрии, общая площадь четырехэтажного здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Также на сегодняшний день уже определен застройщик.

Отметим, это будет первый в микрорайоне торговый центр — пока подобных сооружений там нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Александра Печелатова — убитого фельдшера Казачинско-Ленской больницы.