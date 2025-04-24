Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов: маги уйдут в подполье после запрета

«Любой запрещающий закон просто порождает коррупцию и теневой бизнес. Они туда все уйдут. Уйдут в какие-то телеграмы, закрытые каналы, но продолжат работать. Те, кто хочет работать — будут, но просто уже вне закона. К сожалению, это так. В тень уйдут даже те, кто работает официально — самозанятые, ИП, кто платит налоги. Если он не сможет рекламироваться, то он все равно же будет работать — уйдет в тень и будет это делать нелегально», — сказал таролог.