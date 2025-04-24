Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов: маги уйдут в подполье после запрета

После введения запрета рекламы эзотерических услуг почти все представители этой сферы уйдут в тень. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил финалист «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик.
«Любой запрещающий закон просто порождает коррупцию и теневой бизнес. Они туда все уйдут. Уйдут в какие-то телеграмы, закрытые каналы, но продолжат работать. Те, кто хочет работать — будут, но просто уже вне закона. К сожалению, это так. В тень уйдут даже те, кто работает официально — самозанятые, ИП, кто платит налоги. Если он не сможет рекламироваться, то он все равно же будет работать — уйдет в тень и будет это делать нелегально», — сказал таролог.
Кинжинов в разговоре с aif.ru поддержал соответствующий законопроект, так как он необходим для борьбы с псевдоспециалистами в этой сфере.
До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщал aif.ru, что после введения запрета на рекламу эзотерических услуг все маги и гадалки исчезнут.
При этом он призвал запретить все эзотерические шоу на телевидении и в сети Интернет, поскольку они нарушают действующее законодательство.