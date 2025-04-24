Лже-выплаты пенсионерам и ветеранам: мошенники воспользовались Днем Победы для кражи данных банковских карт

«Пенсионерам объективно сложнее жить в современную цифровую эпоху, они имеют богатый жизненный опыт совершенно в других сферах. Мошенники активно давят на эмоции, используя вовлечённость в важный для страны праздник, и обещают пожилым людям “чудо” в виде подарка и заботы со стороны властей», — отметил Яков Филевский.