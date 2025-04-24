Лже-выплаты пенсионерам и ветеранам: мошенники воспользовались Днем Победы для кражи данных банковских карт

Раскрыта новая мошенническая схема. Злоумышленники, воспользовавшись доверием пенсионеров, начали красть данные банковских карт с помощью якобы особых выплат перед 9 мая. О схеме подробно рассказал эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security Яков Филевский, пишет РИА Новости.
Мошенники звонят и обещают пенсионерам и ветеранам крупные выплаты и подарки в честь Дня Победы. Аферисты представляются сотрудниками администраций или соцзащиты. Для получения призов пенсионерам предлагается назвать данные банковской карты или паспорта. Злоумышленники торопят жертву, говоря о якобы «последнем дне получения подарка». Так пожилого человека лишают возможности обсудить звонок с близкими.
«Пенсионерам объективно сложнее жить в современную цифровую эпоху, они имеют богатый жизненный опыт совершенно в других сферах. Мошенники активно давят на эмоции, используя вовлечённость в важный для страны праздник, и обещают пожилым людям “чудо” в виде подарка и заботы со стороны властей», — отметил Яков Филевский.
То же самое аферисты проворачивают и перед майскими праздниками. Такие схемы касаются, в основном, жилья. Мошенники создают фейковые сайты с дешевой недвижимостью для съема.