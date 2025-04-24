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Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 11 километров

Жители ближайших населённых пунктов сообщили о сильных пеплопадах.

Вулкан Безымянный на Камчатке вновь проявил мощную активность, выбросив столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. В связи с этим извержением ему был присвоен «красный код» авиационной опасности — наивысший уровень, предупреждающий об угрозе для авиаперелётов.

Жители ближайших населённых пунктов сообщили о сильных пеплопадах. Особенно тяжёлая обстановка сложилась в селе Атласово Мильковского района, где зафиксировано наибольшее количество пепла. Местные жители предпочитают не выходить из домов. Пепел также выпал в посёлках Лазо и Таёжный, где наблюдаются схожие погодные и санитарные условия.

Как уточняют специалисты, признаки возрастания вулканической активности появились ещё 21 апреля. Сейчас по одному из склонов Безымянного непрерывно стекают потоки раскалённой лавы. Вулкан, расположенный примерно в 40 километрах от посёлка Ключи, считается одним из самых активных на планете. Его высота составляет 2882 метра.

Ранее в Коста-Рике зафиксировали мощное извержение вулкана Поас, который находится в 40 км от столицы Сан-Хосе. Извержение не затронуло близлежащие населенные пункты.