Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 11 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке вновь проявил мощную активность, выбросив столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. В связи с этим извержением ему был присвоен «красный код» авиационной опасности — наивысший уровень, предупреждающий об угрозе для авиаперелётов.