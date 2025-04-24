Могли спасти: друзья и врачи нашли ошибки в лечении блогера Рахимовой

Блогер Кристина Рахимова начала бороться с тяжелым заболеванием в ноябре 2023 года. Врачи в Казахстане, откуда родом девушка, признались, что впервые столкнулись с таким редким видом онкологии.
Кристина Рахимова могла погибнуть из-за врачебной ошибки.
Врачебная ошибка могла стать причиной трагического исхода болезни казахстанской блогерши Кристины Рахимовой. Об этом в беседе с aif.ru сообщил онколог Евгений Черемушкин. По его словам, саркома Юинга, с которой боролась девушка, вероятнее всего, изначально развивалась не в почке, как считалось, а в позвоночнике, а почка пострадала уже в результате метастазов.
Как пояснил специалист, саркома Юинга чаще всего формируется в костной ткани, особенно в зонах активного кроветворения. Поражение внутренних органов, включая почки, он назвал крайне редким явлением. Такие случаи относятся к так называемой экстрасскелетной локализации опухоли.
«Саркома Юинга в основном развивается в костной ткани, в зоне активного кроветворения. Поражение почки — это, скорее всего, уже метастатическое осложнение. В случае с Кристиной, скорее всего, первичная опухоль развивалась в костной структуре, но ее не заметили. А уже метастазы достигли почки. Такая версия кажется мне более логичной», — отметил Черемушкин.
Кристина узнала о диагнозе на следующий день после свадьбы.
Известно, что о своем заболевании Кристина Рахимова впервые узнала в ноябре 2023 года — на следующий день после своей свадьбы. Первую помощь она надеялась получить в родном Казахстане. Из-за стремительного развития опухоли было принято решение об экстренном удалении почки.
«В марте 2024-го я прошла ПЭТ-КТ. И, о чудо, как же я была счастлива, когда увидела заветные слова: “метастазы не обнаружены”. Тогда было решено не проводить химиотерапию, а ограничиться наблюдением каждые три месяца. Я прожила два самых счастливых месяца в своей жизни — устроилась на новую работу, вернулась в спорт, смогла в полной мере ощутить себя в новом статусе жены», — рассказывала девушка.
В конце апреля Кристина почувствовала ухудшение состояния, но сначала подумала, что это простуда. Уже в мае она столкнулась с высокой температурой и сильными болями в области таза. После обращения к онкологу и проведения КТ и МРТ врачи выявили множественные метастазы в костях таза и позвоночника.
«У меня будто ушла земля из-под ног. Было принято решение о проведении высокодозной химиотерапии — с предварительным восстановлением иммунитета», — поделилась она, признаваясь, что до последнего надеялась на менее страшный диагноз.
Когда лечение в Казахстане не дало результатов, а состояние продолжало ухудшаться, Кристина обратилась в специализированную клинику в Санкт-Петербурге для прохождения дополнительного обследования. После этого она направилась на лечение в Южную Корею.
Как проходило лечение Кристины Рахимовой в Корее.
Рахимова неоднократно выезжала на лечение в Южную Корею, несмотря на сильный физический дискомфорт, сопровождавший каждый перелет. Лечение за границей было дорогостоящим, и в социальных сетях девушку активно поддерживали подписчики.
«Когда я была дома и ждала визу, не могла вылететь в Корею… У меня практически парализовало все ниже пояса. Я чувствовала ноги, могла вставать, но едва передвигалась, потому что было ощущение, будто кожа — не моя, а кончики пальцев я не чувствовала совсем. Каждую ночь испытывала мучительную боль», — делилась девушка.
Во время одной из поездок в Южную Корею врачи выявили опухоль в области позвоночника, которая сдавливала нервные окончания. Операция по ее удалению принесла временное облегчение, однако после вмешательства Кристине пришлось заново учиться ходить. В своих обращениях к подписчикам она рассказывала, что иногда просыпалась среди ночи и из-за боли в костях не могла даже взять телефон в руки.
«Когда я приехала в Корею, оказалось, что мой метастаз вырос почти в 10 раз и пережал спинной мозг. Из-за этого мне срочно провели семичасовую операцию по освобождению нерва», — говорила Кристина.
Забивалась в угол и плакала.
Несмотря на все испытания, в своем аккаунте блогер продолжала сохранять позитивный настрой и говорила, что обязательно справится. Слова и улыбка были не единственным ее оружием в борьбе с болезнью: она изо всех сил старалась вести активный образ жизни — насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах, — и следила за питанием.
«Но не всегда получается радужно реагировать на осознание того, что рушится твоя жизнь, твои планы, ты сама и многое другое. Я забиваюсь в угол и плачу. От боли, от несправедливости, от множества других причин. Мне страшно, очень страшно», — писала она.
К сожалению, курс лечения в Корее не дал ожидаемого эффекта. После лучевой терапии Кристина испытывала сильные боли даже при дыхании. В такие моменты настоящим облегчением для нее становился сон, пусть даже всего на пару часов.
«Лучевая терапия дается мне очень тяжело. Очень сильные боли, тошнота, я не могу есть. Врач говорит, что так будет первое время — слишком большая область облучения. Решили захватить все метастазы сразу, и я должна пережить этот пик боли. Я должна! Мне очень тяжело», — писала она.
На протяжении длительного лечения Кристина принимала огромное количество обезболивающих и противовоспалительных препаратов, без которых едва ли смогла бы справиться с болью после лучевой терапии.
«Пришел результат ФГДС. Заключение: эритематозная гастропатия. Такой хороший, добротный гастрит с эрозиями. И все это — благодаря вот этим “чудо-уколам”, без которых, наверное, я бы не выжила из-за болевого шока», — делилась она.
В результате химиотерапий Кристина пережила масштабные изменения — как внутренние, так и внешние: ее вес значительно снизился, роскошные светлые волосы пришлось состричь, а подушечки пальцев потрескались и заживали долго и болезненно.
«Химия, которую мне сейчас вливают, очень сильная — сильнее всех предыдущих. К сожалению, мои стволовые клетки ослабли настолько, что уже не могут самостоятельно вырабатывать лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин… Все показатели сильно падают. Болезнь — это такая трансформация… Я даже не могу описать, через что прохожу», — откровенно писала Кристина.
Как объяснил aif.ru онколог Евгений Черемушкин, саркома Юинга чаще всего развивается в костной ткани, особенно в зонах активного кроветворения, и при своевременном выявлении хорошо поддается лечению.
«Саркома Юинга — опухоль, связанная с кроветворными тканями. Она агрессивна, но в то же время чувствительна к терапии. Стандартная химиотерапия дает хорошие результаты, также применяются методы таргетного лечения. Конечно, бывают случаи рецидива, но в целом прогнозы при грамотном подходе — положительные», — отметил Черемушкин.
Когда умерла Кристина Рахимова.
Весной 2025 года Кристина готовилась к очередному курсу химиотерапии. Из-за ухудшения самочувствия она почти перестала выходить на связь с подписчиками. В редких публикациях блогер делилась, что у нее совсем не осталось сил.
В марте девушка получила слова поддержки от актера и режиссера Данилы Козловского. Узнав о ее болезни, он записал видеообращение, в котором попытался приободрить и вселить надежду. К числу подписчиков Кристины также относились и другие известные личности — среди них актриса Елена Ксенофонтова, телеведущая Катя Гордон и другие звезды, следившие за ее борьбой с редкой формой онкологии.
В конце марта супруг Кристины Рахимовой сообщил, что лечение пришлось приостановить — организм девушки был слишком истощен, чтобы продолжать борьбу. Медикам срочно пришлось удалить скопившуюся в легких жидкость и провести переливание крови. После этого пациентку перевели на щадящий курс с применением таргетных препаратов в таблетированной форме.
Муж всегда был рядом.
С момента начала своей борьбы за жизнь Кристина прошла 13 лучевых терапий, 4 химиотерапии из 17, перенесла операцию по удалению почки, цементирование переломанных позвонков, сложную семичасовую операцию на позвоночнике по освобождению спинного нерва и удалению метастазов. Все это время, как рассказывала Кристина, рядом с ней находился ее муж Санжар.
«Он никогда не думал меня бросить. Единственное, что его изматывало, — моральное истощение от бессилия. Его сердце разрывается каждый раз, когда он видит мою боль», — писала Кристина в своем блоге незадолго до смерти.
В начале апреля, устав от больничных стен, Кристина приняла решение вернуться домой — туда, где она чувствовала себя живой. Однако уже 19 апреля ее вновь экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию, куда не допускали даже самых близких. Когда девушке стало лучше, она попросила, чтобы рядом были родные. Именно с семьей Кристина провела свои последние часы.
О смерти жены супруг сообщил 21 апреля:
«В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Но для нас оно будет биться до конца, как и ты. Как ты и говорила, дорогая».
Онколог Евгений Черемушкин, комментируя aif.ru трагическую историю Кристины Рахимовой, рассказал, что саркома Юинга чаще всего встречается среди подростков и молодых спортсменов. Это заболевание связано с интенсивными нагрузками на костную систему в период активного роста.
Саркома Юинга поддается лечению, однако профилактика — лучший способ снизить риски. Специалист советует избегать травм и контролировать состояние костей в период активного роста, а также призвал молодых людей не пренебрегать ежегодными обследованиями, особенно если есть предрасположенность.