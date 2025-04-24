Могли спасти: друзья и врачи нашли ошибки в лечении блогера Рахимовой

«В марте 2024-го я прошла ПЭТ-КТ. И, о чудо, как же я была счастлива, когда увидела заветные слова: “метастазы не обнаружены”. Тогда было решено не проводить химиотерапию, а ограничиться наблюдением каждые три месяца. Я прожила два самых счастливых месяца в своей жизни — устроилась на новую работу, вернулась в спорт, смогла в полной мере ощутить себя в новом статусе жены», — рассказывала девушка.