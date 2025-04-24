Российский военкор скончался от ранений: о ком речь

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, получивший ранения во время обстрела ВСУ на территории ЛНР в марте, умер в медицинском учреждении от последствий полученных повреждений. Данная информация была опубликована изданием «Красная звезда».
Гольдин скончался утром 22 апреля.
«Здесь им была оперативно оказана вся необходимая помощь, а спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в один из столичных госпиталей, где лечение продолжилось. К сожалению, раны, полученные нашим коллегой, оказались слишком тяжелыми», — передает издание.
Напомним, что 24 марта в зоне спецоперации произошел трагический инцидент: ракетный удар из системы HIMARS по группе журналистов унес жизни трех сотрудников СМИ. Как сообщает источник, среди пострадавших оказался Гольдин и сопровождавший их офицер, получившие тяжелые ранения и экстренно госпитализированные. У журналиста диагностировали проникающее ранение головы, несовместимое с жизнью.
Трагедия произошла в Кременском районе, где под вражеским обстрелом погибли шесть человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Среди погибших — журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также, по словам Пасечника, осколочные ранения получил 14-летний подросток, которого экстренно госпитализировали.
«Мы, его коллеги и сослуживцы, до конца надеялись на лучшее. Верили, что молодой организм справится, что дела пойдут на поправку. Тем более что врачи старались как могли. И всё же медицина оказалась бессильной. Рано утром 22 апреля сердце Никиты остановилось», — рассказали коллеги журналиста.
В редакции высоко оценили профессиональные качества погибшего военкора, охарактеризовав его как исключительно одаренного и инициативного репортера. Коллеги особо отметили многогранный талант Гольдина — он в равной степени мастерски владел как словом, так и навыком создания видеорепортажей.
Ранее стало известно о смерти военкорра «Известий» Александра Федорчака. Он погиб в результате украинской атаки в ЛНР. Незадолго до трагической смерти журналист находился в командировке в Харьковской области. Последний репортаж Федорчака от 23 марта описывал, как российские подразделения сжимают полукольцо вокруг Купянска.
Позднее журналист Владимир Соловьев от имени Союза журналистов выразил соболезнования семьям и коллегам погибших российских журналистов.