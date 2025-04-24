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Врач раскрыл причины сахарного диабета

Ожирение и переедание являются основными причинами развития сахарного диабета. Для предотвращения опасного заболевания необходимо прежде всего нормализовать вес и скорректировать питание. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.

Бесконтрольное употребление пищи может стать основной причиной диабета.

Ожирение и переедание являются основными причинами развития сахарного диабета. Для предотвращения опасного заболевания необходимо прежде всего нормализовать вес и скорректировать питание. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.

«Метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут», — процитировало врача радио Sputnik.

Набор лишнего веса возможен при чрезмерном употреблении любых продуктов, однако для пациентов с нарушением обмена веществ особое значение имеет ограничение углеводов в рационе, напомнила врач. Также Макиша отметила, что симптомами развития диабета могут быть постоянная жажда и учащенное мочеиспускание.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению врача-диетолога Шебедя, от сахарного диабета и онологии защищает цикорий. Он является отличной альтернативой чаю и кофе, помогая не только разнообразить рацион, но также и поправить здоровье.