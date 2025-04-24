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Финалист «Битвы экстрасенсов» предложил отделить тарологов от магов и ведьм

По словам Кинжинова, колдуны и маги являются мошенниками.

Перед утверждением закона о запрете рекламы эзотерических услуг необходимо различать тарологов и нумерологов от ведьм и колдунов. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил финалист «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. «Для начала надо структурировать вообще, что такое эзотерика, потому что все эти ведьмы, колдуны, те, кто работает с порчей, приворотами, проклятиями — это конкретно мошенничество. А астрологи, тарологи, нумерологи — это немного другое. Согласитесь, трудно назвать девочку-нумеролога какой-то колдуньей», — заявил собеседник издания.

Кинжинов в разговоре с aif.ru поддержал соответствующий законопроект, так как он необходим для борьбы с псевдоспециалистами в этой сфере. До этого депутат Госдумы Виталий Милонов сообщал aif.ru, что после введения запрета рекламы эзотерических услуг все маги и гадалки исчезнут.

Кроме того, парламентарий призвал запретить все эзотерические шоу на телевидении и в сети Интернет, так как они нарушают действующее законодательство.