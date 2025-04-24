Финалист «Битвы экстрасенсов» предложил отделить тарологов от магов и ведьм

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. «Для начала надо структурировать вообще, что такое эзотерика, потому что все эти ведьмы, колдуны, те, кто работает с порчей, приворотами, проклятиями — это конкретно мошенничество. А астрологи, тарологи, нумерологи — это немного другое. Согласитесь, трудно назвать девочку-нумеролога какой-то колдуньей», — заявил собеседник издания.