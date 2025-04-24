Мошенники придумали новую схему перед 9 мая

Пенсионерам предлагают выплаты, при этом выманивают у них данные карт.
Мошенники начали использовать схему обмана россиян с выплатами в преддверии Дня Победы. Они представляются госслужащими, предлагают пожилым гражданам «особые выплаты» и подарки, а после крадут данные банковских карт, сообщили в компании Angara Security.
Злоумышленники звонят от лица сотрудников соцзащиты, муниципальных администраций или специалистов «Госуслуг», предлагая ветеранам выплаты и подарки в честь 80-летия Победы. «Для их получения они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для “оформления документов” или “уплаты комиссии”, — передает комментарий компании РИА “Новости”.
Несмотря на то, что схема с выплатами применяется из года в год, особенно в преддверии праздников, мошенники начинают использовать новые технологии. Например, фишинговые сайты, программы для копирования голоса или дипфейки, обращаясь к пожилым людям в виде высокопоставленных чиновников.