Мошенники придумали новую схему перед 9 мая

Несмотря на то, что схема с выплатами применяется из года в год, особенно в преддверии праздников, мошенники начинают использовать новые технологии. Например, фишинговые сайты, программы для копирования голоса или дипфейки, обращаясь к пожилым людям в виде высокопоставленных чиновников.