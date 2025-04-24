Белый дом обсуждает вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» и других активов России в Европе в рамках переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
«Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода Северный поток — 2 и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной», — говорится в материале.
Собеседники издания назвали главным инициатором отмены санкций спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Впрочем, добавляют другие источники, пока Уиткофф остается в этом вопросе в подавляющем меньшинстве — большого и серьезного отклика эта идея в Белом доме не нашла.
В числе противников этой идеи, в частности, госсекретарь США Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергам. Дебаты идут среди людей, которые доминируют в энергетике.
«Бергамом, который хочет получить рынки для американского СПГ, и Уиткоффом, который (хочет) сближения с Россией», — заявил один из источников.
Опасения и расхождения по «Северному потоку-2» вполне понятны, поскольку возвращение Российской Федерации в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы «кровавой баней» для американских производителей энергоресурсов.
Издание отмечает, что Трамп, критикуя российский проект, приписывал себе заслуги по его «уничтожению». И если бы Вашингтон снял санкции с газопровода, это означало бы большую уступку Москве со стороны Дональда Трампа.
На этом фоне в Германии журналисты напомнили, что в промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания все еще хранится около 1000 труб, принадлежащих компаниям Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем.
В месте с тем, еще в конце прошлого года президент Сербии Александр Вучич поделился прогнозом о том, что газопровод «Северный поток» будет запущен уже через год.
При этом президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока-2». Процесс останавливает именно Германия. Страна попросту не открывает газопровод.