Новая уступка Москве: в Вашингтоне заговорили о снятии санкций с «Северного потока-2»

На этом фоне в Германии журналисты напомнили, что в промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания все еще хранится около 1000 труб, принадлежащих компаниям Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем.