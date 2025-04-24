Продюсер Рудченко: гонорар Кадышевой и ее группы вырос с 1,5 до 7 млн руб

«Популярность Кадышевой — это такой феномен. Он связан с трендом на русское народное на мировой арене, плюс то, что внутри страны завирусился перед этим трек Татьяны Куртуковой “Матушка”. И тут все вспомнили о Надежде Кадышевой», — отметил продюсер.