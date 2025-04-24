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Продюсер Рудченко: гонорар Кадышевой и ее группы вырос с 1,5 до 7 млн руб

Эксперт назвал популярность актрисы феноменом.

Рост популярности Надежды Кадышевой продюсер Павел Рудченко объяснил трендом на русское народное на мировой арене. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

«Популярность Кадышевой — это такой феномен. Он связан с трендом на русское народное на мировой арене, плюс то, что внутри страны завирусился перед этим трек Татьяны Куртуковой “Матушка”. И тут все вспомнили о Надежде Кадышевой», — отметил продюсер.

По его словам, указанные два фактора сыграли на руку певице.

«По сути, ей не пришлось ничего особо делать. На старый материал нашелся слушатель, слушатель сам это завирусил… Сейчас у нее увеличилось количество выступлений, возобновились гастроли по России», — поделился мнением продюсер.

Рудченко уточнил, что с ростом популярности Кадышева увеличила гонорар.

«По некоторым источникам он теперь с полутора миллионов дошел до пяти или семи миллионов. Видимо, варьируется, исходя из мероприятий», — добавил он.